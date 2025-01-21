Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Politika

Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri gerekçesiyle hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geceyi emniyette geçirecek Özdağ'ın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

21.01.2025 01:27
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

VATAN EMNİYET'E GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde Zafer Partililer toplanırken; Özdağ gözaltına alınmasından yaklaşık 4 saat sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapıldı. Emniyet'in önünde açılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notu düşüldü.

SORUŞTURMANIN AYRINTILAR BELLİ OLDU

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın sabah saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne getirileceği ifade edilirken; soruşturmanın ayrıntıları da belli oldu.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Özdağ, iki ayrı suçtan ifade verecek.

Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul\'a getirildi

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Son Dakika Politika Gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çuvaldız:
    şimdiye kadar hukuk sistemi işlemediğinden bu yapılanlar abdest geliyor HAYIR NORMALİ Bu, adam olacaksınız ülkenin BAŞKANI Hakkında konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz..! 6 26 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    maalesef ülkem adına utanıyorum ,demokrasi rafa kalktı herhalde 8 5 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    beğenir beğenmesiniz olabilir ama ağzınızdan çıkanlarada dikkat etmelisiniz sonuçta ülkenin baskomutani yarın başkası gelir onada saygılı olmalıyız sonuçta bizler seçiyoruz 3 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    hepsi anlaşmalı hareketler ümiti sözde göz altına alıp tekrar çıkaracaklar milliyetçi oyların ümite verilmesini sağlayıp Sinan oğan gibi kendini satacak alannrazı veren razı. SAKIN KANMAYIN. danışıklı dövüş hepsi plan dahilinde 1 0 Yanıtla
  • Balalayka Trampet:
    Öcalanı meclise çıkaracak olan cumhur ittifakı, özdağı içeri sokacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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