CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir ise kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi.
Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.
Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.
Son Dakika › Politika › Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)