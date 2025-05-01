Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim - Son Dakika
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Politika

Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim

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Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, ''Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak'' dedi.

01.05.2025 13:58
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı. Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir ise kızını eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi.

MUHTARA SARILDI: ONU SİZE VERMEYECEĞİM

Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.

MAHMUT TANAL DA DEVREYE GİRDİ

Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.

Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim
Kaynak: ANKA

Koşuyolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ertugrul Karadag:
    :)) bunlar ne komik insanlar ya alayi showmen 58 21 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    bunlarda cehapenin şaklabanları. 50 18 Yanıtla
  • zcf795f8r9:
    Kaşınanı devlete meydan okuyanı ,polise taş ,molotof atanı hatta seni bile içeri alırlar hırsızları aldıkları gibi.. 45 9 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ekmek almaya çıktım desen daha inandırıcı olurdu 34 7 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Vay chp nın dustugu hale Bı zamanlar hdp Dı sımdı chp ?? 11 1 Yanıtla
  • Ali Sarı:
    verirsin verirsin devlet yeter ki almak istesin bak o zaman nasıl veririsin 9 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    mıhtarı bırakın işe yaramaz hırsız caapeliyi alın. 2 1 Yanıtla
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