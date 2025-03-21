Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha - Son Dakika
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Politika

Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Gözaltındaki İmamoğlu\'na bir soruşturma daha

Yolsuzluk ve terör soruşturmalarından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kreş açtığı için hakkında bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz." dedi.

21.03.2025 09:29  Güncelleme: 09:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İFADELER ALINIYOR

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

"KREŞ AÇTIĞIM İÇİN SORUŞTURMA AÇILMIŞ"

Gözaltında olan Ekrem İmamoğlu, resmi X hesabı üzerinden hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu. Kreş projelerinin devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum." dedi.

Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha

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Son Dakika Politika Gözaltındaki İmamoğlu'na bir soruşturma daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Hakan1421:
    görevin haricî her haltı yemişsin birde utanmadan yüzün kızarmadan konuşuyorsun 461 1534 Yanıtla
    kralburda:
    Milletin parasını en kaliteli bir şekilde millete verdi keza kent lokantasındaki yemeği dışarda ye en az 500 lira tutar ülkeyi ekonomik anlamda dünyaya rezil eden ekonomist tayyip beyden bir belediye başkanı olarak para nasıl kullanılır adeta bi ders vermiştir ama sizin kafanız padişah ve saray tek adam kafası olduğu için baştakilerin MALI GÖTÜRÜYOR olması lazım millete faydası değilde herkes biliyor halk ekmeğin başakşehir e para verdiğini vakıflara giden paralar herkes malı götürüyordu milleti unutmuşlardı 2 3
  • bayan Asi:
    kreş açma dıye bir suçmu olur ya iyice cılkı çıktı bu işin 1510 164 Yanıtla
    Radon Radon:
    Lan gerekli öyle Bi dava yok 3 7
    ABDULLAH YİĞİTOĞLU:
    inanırsınız çoooook yalan var.. 2 0
    Abuzer Kadayıf:
    Teyze Karısı yazıyor Senin gibilerin nabzını yokluyor aklınca inanma her laf a 0 0
  • Osman A:
    Eko efendi hizmet yok,ağlama,algı yapma,mağduru oynama ve nerde antin kuntin iş var hepsi sende gibi. 347 1072 Yanıtla
    VillaUmut:
    Osman iyi misin? İmam Hatip açmak mı hizmet o zaman? 4 3
  • Abuzer Kadayıf:
    By tvit ti karısı paylaşıyor güya duygu sömürüyor böyle kreş le ilgili bir dava yok ortada eko yu cici gösteriyor Geçengün yaşlılara et yedirdik demişti utanmadan 261 799 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ne karsiliginda actin diye sorarlar hocam 187 733 Yanıtla
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