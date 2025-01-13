Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı - Son Dakika
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Politika

Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta açıklayacağı söylenen müjdeler için gözler bugüne çevrildi. Peki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak Erdoğan'ın vereceği müjdeler ne olacak? Detaylar haberimizde...

13.01.2025 12:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta müjdeler duyuracağını açıklamıştı.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili açıklamasında "13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

BEKLENEN GÜN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak. Erdoğan'ın burada Bakan Göktaş'ın bahsettiği müjdeleri vermesi bekleniyor.

İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Yapılacak olan düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü aile yapısı korunarak, geleceğe daha sağlam bir temel atılması hedefleniyor. Hükümet, aile kurumunu destekleyen düzenlemelerle, çocuk sayısını artırmayı ve kadınların iş-aile dengesini sağlamayı amaçlıyor. 2025 yılı boyunca bu politikalar, toplumsal yapıyı güçlendirmek adına birçok yenilikle desteklenecek. 'Aile Yılı' kapsamında, genç yaşta evlilikleri teşvik edecek destekler, esnek çalışma modelleri ve üç çocuk politikası için önemli adımlar devreye alınması bekleniyor.

3 ÇOCUK POLİTİKASINA TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur' açıklamaları çerçevesinde 3 çocuk çağrıları teşvik edilecek. Üçüncü çocuğu yapan ailelere yönelik teşviklerin detayları ilerleyen süreçte netleşecek. Üç çocuk hedefi hem nüfus artışını desteklemek hem de güçlü bir aile yapısı oluşturmak için bir temel olarak görülüyor.

KADINLARA ESNEK ÇALIŞMA

Kadınların hem çalışma hayatında aktif rol alması hem de aile yaşamını sürdürebilmesi için esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri teşvik edilecek. Bu düzenlemeler, kadınların iş hayatına katıldıklarında çocuk sahibi olmaktan vazgeçmemelerini hedefliyor.

AİLE YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye'de sezaryen oranları dünyadan çok daha yüksek konumda olmasından dolayı da normal doğuma teşvikler de yer alacak. Aile yapısını zayıflatmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik küresel saldırılara karşı değerleri öne çıkaran eğitim, kültür ve iletişim politikaları güçlendirilecek. Aile kurumundaki çözülme, doğurganlık hızının azalması, cinsiyetsizleştirme akımı başta olmak üzere sağlıklı nesillerin devamına tehdit oluşturan unsurlara karşı kararlılıkla çalışmalar yapılacak.

GENÇ EVLİLİKLERE DESTEK

Gençlerin evlilik sürecindeki finansal yüklerini hafifletmek amacıyla Aile Gençlik Fonu kapsamındaki destekler artırılacak. Genç yaşta evlenen çiftlere 2 yıl boyunca 0 faizle geri ödeme kredi imkânı sunulacak. Fon kapsamında sağlanan destek miktarının artırılması planlanıyor. Bu düzenlemelerle, evlenme yaşının düşürülmesi ve doğurganlık oranlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca kadınların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla doğum borçlanma sürelerinde iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca doğum iznine ilişkinde yeniden bir değerlendirme olması bekleniyor.

CEVDET YILMAZ DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da son açıklamasında müjdelere ilişkin ipuçları vermişti. "Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" diyen Yılmaz, "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz. Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız" şeklinde konuşmuştu.

ERDOĞAN, DÜŞÜŞÜ BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Her fırsatta doğurganlık oranını artırılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmada şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız."

Gözler bugün Erdoğan\'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (83)

  • Tuncay null:
    İnsaAllah birda basiniza.bela olmucam aday degilim.demesi en buyuk mujde olur 489 185 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    inşallah teneşire ciktigin gunun mujdesinide verirler 310 155 Yanıtla
    Murat ÇAMUR:
    ammin 0 0
    Rahim Yılmaz:
    OŞŞŞŞŞT itin duası kabul olsa gökten kemik yağardı 0 0
    Ahmet null:
    İlyas sana da gassal ın bol pamuk yıkadığı günleri görürüz 0 0
    O bir Karşıyakalı:
    Amiinnn çok Amiinn 0 0
  • yağız spotcu:
    ülkenın içinden gectın sen yargılanacaksın ve sagında solında olanlarda yargılanacak 301 147 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    oğlum konuşturma beni.. Yaşanan bütün kötülüklerin olumsuzlukların tek müsebbibi sensin.. 306 133 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    2025 son senesi 0 0
  • Murat Sert:
    önce bi 3 cocuklu aileye destek ver.okulu servisi.hersey para 283 34 Yanıtla
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