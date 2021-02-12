Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız. Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.