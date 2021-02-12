Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

12.02.2021 15:35

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız. Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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Yavuz Selim Kıran, Güney Kore, İstanbul, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti - Son Dakika
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