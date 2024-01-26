Güney Kore ve ABD, Siber Tehditlere Karşı İlk Ortak Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güney Kore ve ABD, siber tehditlere karşı ilk ortak siber güvenlik tatbikatını gerçekleştirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, artan siber tehditlere karşı ABD ile ilk ortak siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirildiği duyuruldu. 15-26 Ocak arasında Güney Kore Siber Operasyon Komutanlığı'nda düzenlenen tatbikatta her iki ülkeden uzmanların bilgisayar korsanlığı girişimleri ile mücadele ve siber güvenlikte bilgi paylaşımı prosedürlerinin uygulanması konularına odaklandığı belirtildi. Güney Kore ve ABD'nin siber alandaki iş birliğini geliştirmek üzere siber güvenlik tatbikatlarını, profesyonel eğitimleri ve teknoloji değişimi faaliyetlerini artırarak sürdüreceği ifade edildi.

Kuzey Kore siber casusluk faaliyetlerini artırmıştı

Nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore geçtiğimiz yıl siber saldırı faaliyetlerini de artırmıştı. Kore Ulusal Polis Ajansı (KNPA) Kasım ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2023 yılında aralarında hükümet yetkililerinin de bulunduğu bin 468 kişinin e-posta hesabını çaldığını duyurmuştu. "Kimsuky" adlı bilgisayar korsanlığı grubu tarafından e-posta hesabı çalınan bin 468 kişiden 57'sinin eski ya da hala görevde bulunan hükümet yetkilisi olduğunu belirten ajans, 2022'de 49 olan çalınan hesap sayısının geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 kat arttığına dikkat çekmişti.

Seul, Pyongyang'ın siber casuslarını hedef almıştı

Geçtiğimiz ay 8 Kuzey Koreli kamu görevlisine bağımsız yaptırım uygulama kararı alan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise "Kimsuky", "Lazarus" ve "Andariel" gibi siber casusluk grupları tarafından yapılan büyük siber saldırıların arkasındaki Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho'nun da yaptırım listesine eklenen isimlerden biri olduğunu açıklamıştı. - SEUL