Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği

02.05.2022 10:42
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'te bulunan hükümet yönetimi binasındaki bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'daki Müslümanların Ramazan Bayramı kutlamalarına katıldığını ifade ederek, "Yüzyıllardır kardeşlik ve dostluk içinde vatanımızı birlikte inşa ediyoruz, ortak geçmişimiz var ve geleceği birlikte kurmalıyız. Bu nedenle, sevinciniz her birimizin sevincidir. Ramazan Bayramı münasebetiyle size barış, refah, sağlık ve başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili bayram vesilesiyle ülke ve dünya Müslümanlarını tebrik etti. "Müslümanların Gürcistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu" söyleyen Zurabişvili kutlama mesajında, "İslam'ın bu büyük bayramı, manevi arınma, karşılıklı sevgi, destek ve bağışlama, size ve ailelerinize barış ve refahın garantisi olsun" dedi. - TİFLİS

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili'den Ramazan Bayramı tebriği - Son Dakika


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