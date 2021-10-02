Üye Girişi
Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

02.10.2021 21:46
Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi, System.String[]

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından oy sayma işlemi başladı.

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından oy sayma işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimi önde götürüyor.

Gürcistan'da yerel saatle 08.00'de başlayan belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan genelinde belediye başkanları, belediye meclis vekili ve üyelerini belirlemek için yerel saatle 08: 00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00'de sona erdi ve Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oy sayım işlemi başladı" denildi.

Oy kullanma işlemin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimi önde götürürken, ikinci sırada hapiste olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurduğu muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi, üçüncü sırada ise Gürcistan İçin Partisi yer aldı.

İmediTv'nin Gorbi tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 47,6'sını, Birleşik Ulusal Hareket Partisi yüzde 27,1'ini ve Gürcistan İçin partisi ise yüzde 6,8'ini aldı.

Mtavari Arkhi kanalının İpsos tarafından yapılan Tiflis için yapılan sandık çıkış anketine göre ise, Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 38,6'sını, Birleşik Ulusal Hareket Partisi oyların yüzde 33'ünü ve Gürcistan İçin Partisi oyların yüzde 7,6'sını aldı.

Tiflis Belediye Başkanlığını, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin adayı Kakha Kaladze'nin kazanması beklenirken, muhalefet başkentte ikinci turun olacağını iddia ediyor.

Gürcistan halkı, önümüzdeki 4 yıl için 64 belediye başkanı ve 64 belediyeye iki bin 68 vekil seçecek. Ülke genelinde 3 milyon 497 bin 345 kayıtlı seçmen bulunurken, en çok seçmen ise 1 milyon 200 bin 900 ile başkent Tiflis'te yer alıyor. Başkent Tiflis'te belediye başkanlığı için Gürcü Rüyası Partisinden mevcut Belediye Başkanı Kaladze, Birleşik Ulusal Hareket'in adayı Nika Melia, Gürcistan İçin Partisinin adayı ve eski başbakan Giorgi Gakharia dahil 16 aday yarışıyor. - TİFLİS

Muhalefet, Gürcistan, Seçmen, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi 20:53 Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi 19:43 BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler 2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım 17:13 Burak Yörük'ten şaşırtan itiraf: Aldatıldım, mesajlardan yakaladım Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı         
21:17
Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı         
20:52
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor         
19:23
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum         
18:22
Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor         
17:50
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu         
17:01
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 21:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement