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Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız - Son Dakika

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

03.12.2021 18:18
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezleri tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'Farkındalık Programı' Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezleri tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'Farkındalık Programı' Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Program öncesinde engelli bireyler tarafından düzenlenen serginin gezilmesinin ardından programda protokol konuşmaları yapıldı.

1992 Yılından itibaren 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını belirten Gürkan yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde ve inanç değerlerimizde bütün insanlar kıymetlidir. Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi, Engelli olgusunun dar bir anlamda değerlendirilmesinin doğru olmayacağı kanısındayım. Görünen uzuvların eksikliği engel olarak değerlendirilebilir ancak insanın görünmeyen engelleri de vardır. Onları da değerlendirdiğimiz zaman bütün insanların muhakkak bir eksik tarafı vardır. Büyükşehir Belediyesi olarak birinci görevimiz engelli kardeşlerimizin yaşadıkları şehirde engelsiz bir yaşam standartı onlara sunmak. Şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve önlerinde bulunan engelleri kaldırma anlamında elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel, eğitim ve sportif anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Büyükşehir Belediyemizin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız ayrıca Belediyemizin diğer birimlerinin bütün gayret ve çabaları engelli bireylerimizin daha rahat koşullarda ve rahat standartlarda yaşamalarıdır. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan 6 engelli aracımızla vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda engelli vatandaşlarımızı evlerinden alarak işlerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca kültür ve sanat merkezlerimizde engelli kardeşlerimize sosyal ihtiyaçlarını gidecek her türlü aktivitede yardımcı olunmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli merkezleri kurarak engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplu ulaşım araçlarımız engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yararlanabileceği standartlara sahip. Bütün engelli kardeşlerimizin engelliler gününü tekrar kutluyor onlara engelsiz bir hayat temenni ediyorum" dedi.

Biz engellilerimizle birlikte güçlü bir milletiz

Engelli vatandaşların yaşam sevincini paylaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "Sizlerin gözlerindeki umuda ve yaşam sevincine şahit olmak zorluklar karşısında mücadelemizde bizlere güç veriyor, azim kazandırıyor. Bireyler olarak mutluluğumuzu ve gelecek beklentilerimizi etkileyen esas unsur hayata nasıl baktığımızdır. Hangi koşul altında olursa olsun iyimserliği ve olumlu bakış açısını korumak mutlu yaşamın anahtarıdır. Başarı ve mutluluğun önündeki asıl engel fiziki eksikliklerimiz değil, kendi zihnimizde kendi kendimize inşa ettiğimiz engellerdir. İnsan toplumsal bir varlıktır, hayatın anlamı diğer insanlarla olan ilişkilerimizde gizlidir. Toplumdaki bireylerle birlikte yaşamayı anlamlı kılan, işte bu dayanışma ve yardımlaşma anlayışıdır. Toplumumuzu oluşturan bireyler arasındaki bu yardımlaşma ve dayanışma kültürü hayata olumlu bakmamızı ve mutlu bir yaşam sürmemizi sağlar. Toplumdaki diğer bireylere gösterdiğimiz hürmet ve anlayış aynı zamanda kendimize olan saygı ve değeri gösterir. Birlikte hayatı paylaştığımız bazı bireyler hayat mücadelelerinde dezavantajlı duruma sahip olabilirler. Önemli olan onların karşılaştığı güçlükleri toplum olarak hep birlikte göğüslemek, bugünkü ve gelecek hayatımıza dair umudumuzu ve sevincimizi paylaşmaktır. Engellilerin sahip olduğu haklar ve onların hayata bakış açıları bir toplumun geleceğe ilişkin umudunu ve beklentilerini yansıtır. Biz engellilerimizle birlikte güçlü bir milletiz. Engellilerin hayata umutla bakmadığı, kendisini yalnız hissettiği bir toplumun yaşam sevinci, mutluluğu eksik olacaktır. Engelli kardeşlerimize her an yaşama sevincini hissettirmek, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, her alanda Türkiye'nin ileriye gitmesi için hep birlikte el ele çalışmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Program sonunda engelliler bireyler tarafından oluşturulan kora tarafından müzik dinletisi sunuldu. - MALATYA

Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Dünya Engelliler Günü, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Aralık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız - Son Dakika
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