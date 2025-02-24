Haberler.com stüdyosuna konuk olan CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, siyasetteki deneyimlerini ve gündeme dair görüşlerini paylaştı. CHP'den istifa etmesine rağmen hâlâ partili olduğunu belirten Tekin, devlet arsalarının rant amacıyla kullanılmasına karşı çıktı. Türkiye'nin yeni bir siyasi harekete ihtiyacı olduğunu söyleyen Tekin, mevcut siyasetin halkın gerçek gündeminden uzaklaştığını ifade etti.
GÜRSEL TEKİN'DEN RANT ÇIKIŞI
Tekin, devlet arazilerinin imar uygulamalarıyla ranta açılmasına sert tepki göstererek, "Devletin arsasını alarak imar uygulamalarıyla AVM, rezidans yaparak zenginleşiyorsanız bu milletin malıdır, bunu kabul etmiyorum" dedi. Kamu mallarının şahsi kazanç kapısı haline getirilmesine karşı olduğunu vurguladı.
Tekin, Türkiye'deki siyaset anlayışına eleştirilerde bulunarak, halkın gerçek sorunlarının görmezden gelindiğini belirtti. "Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir siyasi hareket yok" diyerek mevcut partilerin halkın temel sorunlarına yeterince eğilmediğini ifade etti.
CHP'den istifa etmiş olmasına rağmen partiyle bağlarının kopmadığını dile getiren Tekin, "Ben CHP'nin çocuğuyum, orada yetiştim. İstifa ettim ama hâlâ CHP'liyim, bu konuda hiçbir tereddüttüm yok" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışkan biri olduğunu vurgulayan Tekin, ancak ekibinin siyasi strateji geliştirmede eksiklik yaşadığını söyledi. "Özgür Özel çok çalışkan fakat oyun kuramıyorlar. Oyun kurma kabiliyetiniz varsa başarırsınız" diyerek, partinin daha etkin bir strateji belirlemesi gerektiğini belirtti.
Tekin, Türkiye'de mevcut partilerin halkın beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Türkiye'nin acil olarak milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var" dedi. Seçmenlerin yeni bir alternatif arayışında olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Politika › Gürsel Tekin: CHP'den istifa ettim ama hala CHP'liyim - Son Dakika
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