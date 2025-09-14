Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Gürsel Tekin\'den Özel\'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
14.09.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul'a kayyum atanan Gürsel Tekin, Genel Başkan Özgür Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözlerine "Ben o değilim. Ben sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir" yanıtını verdi. Öte yandan Tekin "Özel'le görüşmem olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandıktan sonra gündemden düşmeyen ve tartışmaların odağında yer alan Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.

Tekin "Kısa süre içerisinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Olmamış yalanlarla gaza getirip bize saldırtmalar falan, umarım bu son olur" dedi.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN ABİSİYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözlerine de yanıt veren Gürsel Tekin, "Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik" dedi.

"KURULTAY DAVASI BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'nin yarın görülecek kurultay davasıyla ilgili de konuşan Tekin " Ankara'daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" dedi.

"ÖZEL'E HAKKIMI HARAM EDİYORUM"

Tekin açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşmem olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı yuhalattınız. Kafalarınız faşist. Sizin bu faşist kafalarınızdan dolayı AK Parti iktidar. Bugün inşallah son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum."

Gürsel Tekin, Özgür Özel, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:41:11. #7.13#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.