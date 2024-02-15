Gürsel Tekin, masayı yumruklayarak konuştu: 40 yıldır CHP\'liyim böyle bir dönem görmedim

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar İstanbul İl Başkanı, Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili olan Gürsel Tekin, partisinden istifa etti. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası dün akşam bir televizyon programına konuk olan Tekin, masayı yumruklayarak "40 yıldır CHP'liyim böyle bir dönem görmedim" dedi.
İstifa kararını vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü açıklayan Tekin, "Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir" ifadelerine yer verdi.
İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını belirten Tekin, "Ben CHP'de temiz bir geçmişe sahip biriyim. Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım" dedi.
Canlı yayında sesini yükselterek konuşan Tekin istifasının nedenini şu sözlerle anlattı: "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim."
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CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
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