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Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

28.10.2021 14:38
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Van'da, Cumhuriyet'in 98'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Van'da, Cumhuriyet'in 98'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

(ATL

HMN

Çatak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çatak Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen çelenk sunma törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop ile kurum amirleri, askerler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın saat 10.00'da Yatılı Bölge Okulu'nda kutlama programı düzenlenecek.

HMN

Erciş'te 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla çelenk programı düzenlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Kalkan

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunma programına Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı. Program, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama programı yarın 10: 00 da Erciş 12 Dev Adam Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilecektir. - VAN

Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Cumhuriyet, Hisarcık, Tören, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
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