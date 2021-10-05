Bakan Çavuşoğlu, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Witek ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Witek ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük resmi ziyaret için geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek'le parlamentolararası işbirliğini ele aldık. Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda bir konuşma yapacak. - VARŞOVA

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