Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum' - Son Dakika