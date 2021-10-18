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Emine Erdoğan: "Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz" - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz"

18.10.2021 17:53
Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'da Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'da Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Angola'nın zorlu imtihanlardan geçtiğini ve uzun bir iç savaş döneminden sonra demokratik bir ülke olarak uluslararası toplumda yerini aldığını belirten Erdoğan, "Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'da Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezine Destek Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Emine Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, Angola'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve Türk halkının selamlarını getirdiğini belirtti. Angola'nın birçok Afrika ülkesi gibi zorlu imtihanlardan geçtiğini, uzun bir iç savaş dönemi ve bağımsızlık mücadelesinden sonra demokratik bir ülke olarak uluslararası toplumda yerini aldığını bildiren Emine Erdoğan, "Angola'nın hızla büyümesi, onu Afrika'nın yükselen bir değeri haline getirdi. Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz. Sizlerle her zaman dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Afrika'ya yaklaşımımız, medeniyet tasavvurumuz temelinde yükseliyor"

Türkiye'nin çok boyutlu, girişimci ve insani dış politikalarında Afrika'nın özel bir yeri olduğunu ve bunun da devlet politikalarıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Afrika'ya yaklaşımımız, medeniyet tasavvurumuz temelinde yükseliyor. İnsanlığı büyük ve tek bir aile olarak görüyoruz. Politikalarımızı da bu aileye karşı hissettiğimiz sorumlulukların bilinciyle şekillendiriyoruz. Türkiye'nin Afrika açılımı, kıta ülkeleriyle olan ilişkimizi son derece pekiştirdi. Her seyahatimiz kardeşliğimizi artırdı. 1 milyarı aşkın nüfusuyla Afrika, dünyanın en büyük potansiyellerini bağrında taşıyor. İnanıyorum ki geçmişin tüm zorluklarına rağmen gelecek Afrika'nın parlayan ışığıyla aydınlanacak" dedi.

"TİKA, Türkiye'nin iyi niyetlerini tüm dünyaya taşıyor"

Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nin kadınların hayatına "büyük bir katkı" sağladığını aktaran Emine Erdoğan, ülkelerin kalkınmasının kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımının desteklenmesiyle mümkün olduğunu ve güçlü toplumların ancak kadınların da güçlenmesiyle kurulabileceğini kaydetti. Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2014'ten bu yana 6 bin kadına kuaförlük, terzilik, aşçılık, pastacılık, bilgi teknolojileri, geri dönüşüm, sanat ve bakım hizmetleri gibi birçok alanda verilen mesleki eğitimlerin kadınların hayatlarını dönüştürdüğünü belirten Erdoğan, "Biz de ülkemizde kadınların güçlenmesini, karar verici ve lider pozisyonlarda yer almalarını destekliyoruz. Kadınların eğitim ve istihdam alanında önünde duran tüm engelleri kaldırıyoruz. Geleceğin kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum. Dolayısıyla kadınların tüm dünyada desteklenmesi, bu aydınlık geleceğe en önemli katkıdır. Her zaman altını çizdiğim bir husus var. Kadınlar gelecek nesilleri yetiştiriyorlar. Bir nüfusun niteliği, kadınların ne kadar donanımlı olduğuyla doğrudan ilgilidir. Afrika'nın geleceğini Afrikalı kadınlar şekillendirecek" ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Türkiye'nin iyi niyetini tüm dünyaya taşıdığına dikkati çeken Emine Erdoğan, merkez bünyesinde iki derslikten oluşan bağımsız binanın donanımını tamamlayarak bir müzik odası ve bilişim teknolojileri sınıfının hizmete alınmasını sağlayan kuruma ve çalışanlarına teşekkür etti.

"Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi dayanışmamızın en anlamlı örneklerindendir"

Kadınların güçlendirilmesinde en önemli unsurlardan birinin kadın girişimci ekosisteminin desteklenmesi olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, girişimciliğin insanın özgün potansiyelini ortaya koyabileceği, hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği bir kanal olduğunu ve bu ruhun ortaya çıkmasıyla hayatın zenginleşeceğini dile getirdi. Türkiye'de hem kamuda hem de özel sektörde kadın girişimciliğini destekleyen çok özel uygulamalar olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "DA MAMA projesi, Angolalı kadın girişimcilerin de yanında olduğumuzun bir ifadesidir. Bu kapsamda Angolalı kadınların geleneksel yemekleri hazırlayıp satabileceği 15 adet mobil satış noktasının kurulmasına destek verdik. Ben de bu stantları, Angolalı kadın girişimcilerimize teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Emine Erdoğan, 2015'te Etiyopya temasları esnasında AIDS hastalarına yardım etmek için kurulmuş bir atölyeyi ziyaret ettiğini, burada kadınların el emeklerinin 1 ABD dolarına satın alınarak, Avrupa'nın pahalı butiklerinde yüksek fiyatlara satıldığını öğrendiğini kaydetti. Buradan sağlanan kazancın emeğin sahiplerine geri dönmediğini ifade eden Emine Erdoğan, bunun üzerine Ankara'da Afrikalı kadınlar için adil bir pazar kurmaya karar verdiklerini ve Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni açtıklarını belirtti. Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın "Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır" sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu sözün verdiği mesaja yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Emine Erdoğan, daha önce Afrika'ya yaptıkları seyahatlerde edindiği tecrübeler ışığında yazdığı "Afrika Seyahatlerim" kitabının da kalbinde büyüttüğü sevgi ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. - LUANDA

Mesleki Eğitim, Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan: 'Angola halkının birlik içinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izliyoruz' - Son Dakika


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