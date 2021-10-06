Eski Menemen Belediye Başkanı Yücel Dirik, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Menemen Belediye Başkanı ve 15'inci dönem Milletvekili Yücel Dirik'in cenazesi, toprağa verildi.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yücel Dirik için ilk tören Belediye Başkanlığı Binası önünde düzenlendi.

Törene Dirik ailesinin yanı sıra Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile belediye çalışanları katıldı.

Aydın Pehlivan, Dirik'in ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Menemen'imizin başı sağ olsun. Menemen'imiz için verdiği çabaları, gösterdiği emeği halkımız ve biz unutmayacağız. Adını da her zaman yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Yücel Dirik'in kızları Melike Dirik ile Meltem Dirik törende taziyeleri kabul etti.

Dirik'in cenazesi, ikindi vakti Mahkeme Camisi'nde kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dirik, Menemen'de 1963-1973 yılları arasında belediye başkanlığı, 15. dönemde de milletvekilliği görevini yürütmüştü.