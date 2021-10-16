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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

16.10.2021 11:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

"ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK"

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Kasımpaşa, Sarıyer, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu - Son Dakika
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