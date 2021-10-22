Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı ile talan düzenine son vereceğiz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı ile birlikte bütün talana, talan düzenine son vereceğiz. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını hizmet noktasında ayrım yapmamaları konusunda uyararak, özellikle yoksul mahallelere pozitif ayrım yapmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız para sizi paranız değil milletin parası. 'Millete hesap vereceksiniz' dedik. Ne kadar güzel ilkeler. ve belediye başkanlarımız bu ilkelere uyuyorlar. ve bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen Ankaralılara geçmişe göre çok daha büyük hizmet yapıyorlar. Dolayısıyla hepinizin huzurunda saygıdeğer belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerinde imkanları çarçur etmeden birilerine kaynak aktarmadan halk için kullanabiliyorlarsa zaten bu para hizmet etmeye yeter. Her yıl bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor? Millet İttifakı ile birlikte bütün talana, talan düzenine son vereceğiz. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

'YURT SORUNUNU 1 YIL İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sıkıntısı yaşadığı iddialarıyla ilgili ise "Nasıl oluyor da 20 senedir ülkeyi yöneteceksiniz ve yurt sorunun çözemeyeceksiniz? Bütün vatandaşların huzurunda söylüyorum; Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz yurt sorununu öyle 10 yıl- 15 yıl değil, 1 yıl içerisinde bitireceğiz. Her anne- baba çocuğunu rahatlıkla gönderecek. 1'er kişilik, 3'er kişilik odalarda sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi bütün bunların tamamı olacak. Bina yapmak çok mu zor? Bütün bunları gerçekleştireceğiz. Devletler saydam yönetilmek zorundadır. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Yeni doğan çocuk vergi ödemeye başlar. Altına bez alırsınız vergi ödemeye başlarsınız. Emzik alırsınız vergi ödersiniz. Devletin temel geliri vergidir. ve bunun doğru kullanılması lazımdır. ve bir devletin itibarı vardır, saygınlığı vardır. Hele hele bizim gibi milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş; 7 düvele meydan okumuş, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemiş bir devletin saygınlığı çok daha önemlidir" ifadelerini kullandı.