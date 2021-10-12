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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi

12.10.2021 18:15
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın öncesinde 20 milyar dolar olan iki ülke, aralarındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdürmelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın öncesinde 20 milyar dolar olan iki ülke, aralarındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdürmelidir. Bu bağlamda 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaretin, salgın öncesindeki seviyeyi aşması umut vericidir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'ya, P20 ile Türkiye ve İtalya ilişkilerini konu alan bir makale yazdı. Şentop makalesinde, Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne az bir zaman kaldığını hatırlatarak, öncesinde İtalya'nın 'İnsanlar, Yeryüzü ve Refah' olarak belirlediği öncelikler bağlamında önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını belirtti. Şentop, "P20 (G20 Parlamento Başkanları) aynı öncelikler doğrultusunda salgının sebep olduğu sosyal sorunlar ve istihdam krizine çözüm önerileri, ekonomik büyümenin yeniden canlandırılmasına yönelik tedbirler ile çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alıyor. Türkiye olarak, bu konuların yanında tüm dünya için ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları da beraberinde taşıyan göç konusunu da uluslararası camianın ortak bir sorumluluk alanı olarak P20 gündemine taşıdık. Zira G20 artık sadece ekonomik ve finansal konuları değil, aynı zamanda insani ve sosyal meseleler dahil bir çok konuyu ele alan bir platforma dönüştü" ifadelerini kullandı.

"İtalya, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanında önemli bir ortağıdır"

Son 20 yılda küresel ortama 11 Eylül gibi terör saldırıları, Arap Baharı gibi politik kırılmalar, Covid-19 gibi salgınlar, çeşitli krizler ve belirsizlikler hakim olduğunu kaydeden Şentop, "Bir çok ülkenin ve uluslararası kuruluşların tüm bu gelişmeler karşısında aciz kaldığı ve ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap veremediği herkesin malumudur. Böyle bir dönemde G20'nin kendisinden beklenen liderliği sergilemesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Türkiye ile İtalya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak için işbirliği içinde çalışma iradelerini G20'ye de taşımalıdırlar. Yine İtalya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik verdiği ilkesel destek memnuniyet vericidir. Ancak Türkiye İtalya'nın, bu konuda daha aktif bir tutum benimsemesini ve desteğini önümüzdeki dönemde de devam ettirmesini beklemektedir. Akdeniz Havzası'nda paylaştıkları ortak tarih ve değerlerin yanında müşterek menfaatleri de bulunan İtalya ve Türkiye stratejik ortaklığa sahip dost ve müttefik iki ülkedir. Mevcut stratejik ortaklık ikili, bölgesel ve küresel konularda çok yönlü işbirliği geliştirmek için önemli bir zemin sunmaktadır. Ayrıca iki ülke arasında ekonomik anlamda da potansiyeli yüksek, güçlü ilişkiler bulunmaktadır. İtalya, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret alanında önemli bir ortağıdır. Geçtiğimiz yıl, 977 milyon dolarlık yatırımla İtalya, ülkemize en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu" şeklinde konuştu.

"2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaretin, salgın öncesindeki seviyeyi aşması umut vericidir"

Şentop şunları kaydetti:

"Salgın öncesinde 20 milyar dolar olan iki ülke, aralarındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkartılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmayı sürdürmelidir. Bu bağlamda 2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaretin, salgın öncesindeki seviyeyi aşması umut vericidir. Tüm bunların yanında Akdeniz'in sıcakkanlı iki halkı arasındaki ilişkilerin sosyal ve kültürel olarak da geliştirilmesi Türkiye-İtalya ilişkilerini çok daha ileriye taşıyacaktır. İtalya ziyaretim çerçevesinde gerçekleştirdiğim üst düzey temasların, iki ülke ve G20 ülkeleri arasında halihazırda mevcut yakın ilişkileri daha da güçlendireceğini umut ediyorum." - ANKARA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Türkiye, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika
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