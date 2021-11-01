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Türk Konseyi Başsavcılar Şurası kuruldu - Son Dakika

Türk Konseyi Başsavcılar Şurası kuruldu

01.11.2021 10:30
Türk Konseyi Başsavcılar Şurası kuruldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın kuruluş belgesi imzalandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın kuruluş belgesi imzalandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı açıklamada, "Türk Keneşi'nin söz sahibi kuruluşlardan biri olacağını düşünüyorum" dedi.

Türk devletlerinin Başsavcıları, Azerbaycan'ın Türk Konseyi başkanlığında ilk defa Bakü'de bir araya geldi. Birincisi Bakü'de düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Kazakistan Başsavcı Birinci Yardımcısı Berik Asilov, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Nigmatilla Yuldoşev, Kırgızistan Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvoxid Azimov katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın kuruluşu dolayısıyla videolu bir mesaj gönderdiği toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajı okundu. Açılış konuşmalarının ardından "Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası" kuruluş belgesi imzalandı.

"Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye her zaman hazırız"

Gazetecilere açıklamada bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk Konseyi'nin iletişim, medya, ulaştırma ve birçok alanda işbirliği gerektirdiğini belirterek, "Bunun yargı ayağının olmaması gerçekten eksiklik olurdu. Biz bu oluşumu kurmakla Türk Keneşi'ni daha güçlü hale gelmesinin önünü açmış oluyoruz. Bundan sonra diğer alanlarda da Türk Keneşi daha güçlenerek, değişik kurumlarla bir araya gelmesiyle dünyada söz sahibi kuruluşlardan biri olacağını düşünüyorum" dedi.

Ermenistan'ın sivil yerleşkelere yaptığı saldırılara değinen Şahin, "Haziran ayında Gence'ye geldiğimizde gördük. Ermenistan askeri alan bombalandı diye iddia etmişti. Orasının sivil yerleşke olduğunu, çocukların oynadıkları yerler olduğunu gördük. Askeri alanla hiçbir ilgisi olmadığını gözümüzle gördük. Azerbaycan uluslararası mahkemelerde dava da açtı bu konuda. Ben kazanacağına inanıyorum. Türkiye olarak da biz bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği, elimizden gelen yardımı yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Uluslararası Savcılar Birliği ile yapılacak olan görüşmeye değinen Şahin, "2023 yılında Uluslararası Savcılar Birliğinin bölgesel toplantısı İstanbul'da yapılacak. Bunun hazırlık toplantısını yapacağız. Buna ilişkin neler yapabileceklerimizin görüşmelerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Bakü temasları kapsamında, Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) Başkanı Cheol-Kyu Hwang ve heyeti ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, 2023 yılının Mayıs ayında İstanbul'da yapılması planlanan "Uluslararası Savcılar Birliğinin 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı"na ilişkin konular ele alınacak. - BAKÜ

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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