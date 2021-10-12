Üye Girişi
Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı - Son Dakika

Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı

12.10.2021 13:50
Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. İsmail Başıbüyük'ü kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. İsmail Başıbüyük'ü kabul ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Yazıcı, ortak projelerle Antalya'yı sağlık turizminde daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Turizmin başkenti Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü görevine Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük atandı. Dr. İsmail Başıbüyük'ü kabul ederek yeni görevinde başarılar dileyen Vali Yazıcı, Antalya'nın turizm ve tarımda olduğu kadar sağlık yönünde de öncü şehirlerden olduğunu belirterek ortak projelerle Antalya'yı özellikle sağlık turizminde daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Antalya vaka oranında en düşük ikinci şehir"

Ziyarette pandemiye de ayrı bir parantez açan Vali Yazıcı, korona virüsün halen hayatımızda olduğunu ve önlemlere dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. İsmail Başıbüyük'ün Şırnak'ta pandemiyle ilgili başarılı çalışmalar yürüttüğüne değinen Vali Yazıcı; "İl Sağlık Müdürümüz Şırnak'ta pandemiye karşı önemli başarılara imza attı. Umarım bu başarıların devamı Antalya'mızda da devam edecek. Hepimizin bildiği gibi Antalya pandemi döneminden en çok etkilenen illerin başında geliyor. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu turizm ve tarımdan elde eden ilimizde turizm pandemi dönemiyle birlikte büyük zorluklar yaşadı. Buna bağlı olarak esnafımızda bir hayli sıkıntı çekti. Aşılama ve tedbirlerle pandemide olumlu yönde düşüş sürüyor. Geçen hafta açıklanan illere göre 100 binde haftalık vaka sayısında 39,83 ile Antalya'mız Türkiye genelinde 2'nci sırada yer aldı. Antalya'mızda maske-mesafe-temizlik kurallarına uyarak ve aşılama oranımızı daha da yükselterek bu düşüşü hep birlikte sürdürerek şehrimizi korona virüs riskine karşı korumaya devam edeceğiz" dedi

"Sağlık turizmi alt yapısı"

Özellikle günümüzde alternatif turizm çeşitlerinin önem kazandığına dikkat çeken Vali Yazıcı, sağlık turizminin çok önemli bir fırsat olduğunu ve dünyada giderek önem kazandığını dile getirdi.

Vali Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Antalya; denizi, kumu, güneşi ve tarihi dokusuyla çok güzel bir yer. Sahip olduğu doğa ve iklimin yanı sıra, Antalya tarihi ve kültürel değerlerin zenginliğiyle turistlerin beklentilerini karşılaması açısından bize sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Turizmin başkenti bu güzel şehrimizde turizmi daha fazla nasıl çeşitlendirebileceğimiz adına sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Turizmi çeşitlendirme noktasında sağlık turizmi çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Antalya'nın sağlık turizmi konusunda çok önemli bir altyapısı var. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya'nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yeni görevinizin Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

İsmail Başıbüyük, iyi dilekleri için Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek Antalya'nın sağlık turizmi konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu ve bunu daha ileriye götürmek için çok çalışacaklarını ifade etti.

Dr. İsmail Başıbüyük hakkında

Dr. İsmail Başıbüyük 01.05.1985 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Lisans eğitimini 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. İlk görevine 2009 yılında Pratisyen Hekim olarak Bayburt Devlet Hastanesi'nde başladı. Uzmanlığına Üroloji alanında 2010 yılında başlayan Başıbüyük, 2016-2018 yılları arasında Cizre Devlet Hastanesinde, 2018-2021 yılları arasında ise Şırnak İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştır. 11.10.2021 itibariyle de Antalya İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlamıştır. - ANTALYA

Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı
Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı

İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı - Son Dakika


Son Dakika

Maradona'nın 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiği video yayınlandı 15:39 Maradona'nın 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiği video yayınlandı 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 15:35 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı 15:20 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı 15:12 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor 15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor 14:27 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı 13:47 Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
15:39 Maradona'nın 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiği video yayınlandı
15:34 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
15:19 Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı
15:12 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021
15:11 Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı
15:04 Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı         
15:42
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler         
15:24
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 12 Ekim 2021         
15:12
Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor         
15:05
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı         
14:37
Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor         
13:53
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:45:22. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Başıbüyük'ü ağırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement