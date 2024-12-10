Hakan Fidan, ABD\'li mevkidaşı ile Suriye\'yi görüştü

Politika

Fidan bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'nin siyasi durumu ve insani yardımların ulaştırılması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Suriye 'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.