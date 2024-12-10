Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Hakan Fidan, ABD\'li mevkidaşı ile Suriye\'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

10.12.2024 01:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

"TÜRKİYE ASLA İZİN VERMEYECEK"

Bakan Fidan kritik görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptı. Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, " Türkiye, terör örgütlerinin Suriye'de durumdan istifade etmesine asla izin vermeyecek." dedi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fidan bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'nin siyasi durumu ve insani yardımların ulaştırılması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

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Son Dakika Politika Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Türkiye'de ki sivil halk savaşa hazırlanmalı . Türk İslam ordusu Türkiyede toplanmalı Haçlı ordusuyla ARMAGEDDON savaşına çok yaklaşıldı . 12 9 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Hükümet bundan sonra Suriye ile diplomatik ilişkilerini güçlendirmeli askeri ve ticari anlaşmalar yapmalı. 0 0 Yanıtla
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