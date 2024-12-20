Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Mesko Aljovic:

Allah için karizmatik yakışıklı bir adam.. Iyi bir karakter oyuncusu,çekici bir orta yaş mankeni olur..Milyonlarca takipçisi olan bir youtuber olur..Ama Dışişleri bakanı zor..

5 10 Yanıtla

Ali Güven: 5 dilini ana dili gibi bilen Türkiye menfaatleri herşeyin üzerinde tutan bu ülke için gece gündüz çalışıyor manken olacakmış hadi oradan. 0 0