Hakan Fidan\'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze\'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Fidan, "Kızıldeniz, Irak ve Suriye'de olanlar bu türden saldırıların karşılıklı pozisyon almalarının Gazze'de başlayan savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu söylemek yanıltıcı olmasa gerek." ifadelerini kullandı.

"KATLİAMA DESTEK OLMALARI BÜYÜK BİR DRAM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "Gazze katliamı başlayalı 101 gün oldu. Bu süreden bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce Filistinli maalesef katledildiler. Daha büyük dram ise uluslararası toplumun önünde bunun cereyan ediyor olması. Uluslararası toplumun bazı önde gelen aktörlerinin buna fiilen destek olması bu daha büyük bir dram.

"BARIŞ DİLİNİN OLUŞTURULMASI KONUSUNDA MESAFE KATEDİLDİ"

Hatırlattığınız gibi, bu sürecin başında 'ya daha büyük bir savaş ya da daha büyük bir barış çıkacak' demiştik. Bazı ülkeler daha büyük savaş konusunda götürmede tereddüt etmediler. Ama bizim ve diğer dostlarımızın yaptığı yoğun çalışmalarla bir barış dilinin oluşturulması konusunda ciddi mesafeler katedildi. Bu krizin iki devletli bir çözümle sonuçlanmasının esas olduğu fikri neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Her iki millete de, Filistinlilere de İsraillilere de eşit oranda egemenlik olmadan bunun çözülme şansının olmayacağını, kalıcı barışın ve güvenliğin olmayacağını ilgili toplumlara ve ortamlarda belirttik. Sadece İsrail'in güvenliğini ve menfaatlerini önceliklerinden yaklaşımların barış getirmeyeceğini belirttik ve artık bu görüşü inkar eden kimse yok. Artık bu görüşün doğruluğu değil, bunun nasıl hayata geçirileceği gündemde.

"SAVAŞIN BİR GİRDABA DÖNÜŞECEĞİNİN ÖN HABERCİSİ"

Gazze'deki katliam devam ederken bölgesel yaygınlaşma riskini biz çoğu zaman dile getirmiştik. İlk önce bunun Lübnan'dan başlayacağı beklentisi içindeyken diğer yerlerden çıktı. Şu anda Kızıldeniz'de olanlar, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar bu türden saldırıların ve karşılıklı pozisyon almaların Gazze'de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi olduğunu görmek yanıltıcı olmasa gerek.

Dolayısıyla hem barış konusundaki çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz hem de İsrail'in yaptığı katliamlardan uluslararası toplumda siyasi ve adli olarak gerekli karşılığı bulması için her türlü çabayı göstereceğiz."