Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Hakan Fidan\'dan Özel\'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği 'cunta' sözlerine çok sert tepki gösterdi. Fidan yaptığı açıklamada "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

06.04.2025 20:13
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Özel'in sözlerine tepki yağarken; bir tepki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, "Artık haddini bil! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye'ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır. Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye'yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik. Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel'dir. Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel'dir. Haftalardır dış güçlerden medet uman, "terk edilmiş hissediyoruz" diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel'dir. Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel'dir" ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

Fidan ayrıca "Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz. Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

Hakan Fidan, Özgür Özel, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • sus ceo:
    Sen önce dış politika ile ilgili görevini layıkıyla yap. Halk tarafından seçilen siyasileri senin gibi atanmış insanın söz söylemeye hakkı ve haddi yok. Dışişleri Bakanlığı yaptığın bugüne kadar elle tutulur gözle görülür bir işini göremedik. Bu halk senden işini yapmanı bekliyor. Sen siyasi açıklama yapamazsın. Çünkü bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak siyasi tartışmaların içerisinde olamazsın. 72 114 Yanıtla
  • Namık Tek:
    Sayın bakanın tepkisi çok sağlam olmuş helal olsun. Daha çok ses bekliyoruz bırakmayın meydanı şu çapsızlara 99 68 Yanıtla
  • 205622:
    aynen devam milleti soymaya 73 78 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Reisin muhatap alıp yazmasına üzüldüm! Şimdi kendisini nimetten sayacak. 69 76 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Seni sevmeyen ölsün.... 54 67 Yanıtla
  • Ebuturap:
    gazze yok oldu boş konuşmaktan ve kendi halkını fakir yapmaktan başka ne yapıyorsunuz kınama lanet yok oldu yok gazze 62 38 Yanıtla
  • osman şahin:
    ACABA RED ETMEDİĞİNİZ ZİHNİYET HANGİSİ BIRAKTINIZMI VATANDAŞIN KAFASINDA BİR ZİHNİYET 52 22 Yanıtla
  • ss890066:
    halkı ve muhalefeti cezaevlerine tıkayan zihniyet işte bu 39 27 Yanıtla
  • Hakan1421:
    biz malız seçimleri kazanamıyoruz deniyorda, yok cunta Yok bilmem ne diye saçmalıyor, he bizde kuş beyinliyiz ya inandık 30 34 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Eyvallah 16 31 Yanıtla
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