Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 kanalında Deniz Gürel ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin uluslararası sahadaki etkinliği konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.
"Sahada ana aktör müyüz?" sorusunda önce sessiz kalan ardından kahkaha atarak yanıt veren Bakan Fidan, bazı kavramların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin çıkarlarını belirleyip bu çıkarları sahada hayata geçirmeye odaklandığını belirten Fidan, önemli olanın sonuç almak olduğunu dile getirdi.
Fidan, Türkiye'nin dış politika vizyonunun, bölgedeki çatışmaların sona erdiği ve ekonomik kalkınmanın ön plana çıktığı bir yapıyı hedeflediğini ifade etti. Suriye, Ukrayna, Kafkasya ve Gazze gibi bölgelerde Türkiye'nin çeşitli ölçülerde etkili olduğunu vurgulayan Bakan, dış politikanın dar kalıplarla değerlendirilmesinin eksik bir yaklaşım olduğunu söyledi.
Türkiye'de iç politikada sıkışmış bazı kesimlerin, dış politika konusunda dar çerçeveli söylemler ürettiğini ifade eden Fidan, Türkiye'nin dış politikasının daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirtti.
Son Dakika › Politika › Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru - Son Dakika
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