''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama - Son Dakika
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Politika

''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle açılan hakaret davasında 11 yıl 8 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde "Safları sıklaştırın" diyerek partililerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, adliye önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan kalabalık nedeniyle adliye binasına girmekte zorlandı.

22.11.2024 13:51  Güncelleme: 13:57
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi bulunuyor.

Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı

DESTEK İSTEMİŞTİ, İSTEDİĞİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız" şeklinde bir mesaj yayınlayarak partililerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, adliye önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan kalabalık nedeniyle Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler adliye binasına girmekte zorlandı.

'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi. Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Ayşe Ateş de kendisine dava sürecinde destek veren Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.

'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

DAVANIN GEREKÇESİ NEYDİ?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini 'Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtilmişti.

\'\'Safları sıklaştırın\'\' diyen Kılıçdaroğlu\'na adliye önünde coşkulu karşılama

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Son Dakika Politika ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Yunuss Bayern:
    Erken seçimle de baştakini def edeceğiz Allahın izniyle 95 105 Yanıtla
  • Deutschland:
    kimse istemez temiz siyaset hırsız olmadığın için yat kat almadigin için köşede birikmiş çalınmış paran olmadığın dan ordasin biz seni biliyoruz bırakalım simit yerken milyonluk adamları savunan zihniyetsizler kendilerinden utansın neden simit yiyoruz diye 97 70 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    adamı zoraki kahraman yapacak bu reis 39 54 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    adamın kıralı 55 33 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Ben kemal geliyorum" Eeee nereden nereye geldin ? 51 35 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    bej kemal geliyrm:D 41 31 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Bu adama yayan yürümek çok yakışıyor:):):) 47 24 Yanıtla
  • sezai duran:
    Kemal bey gelir Tayyip bey yine yeniden kazanır hep böyle olmadı mı çek git çek git de Başkan da seninle gitsin 27 24 Yanıtla
  • okan:
    Senin belediye başkanların ne çaldı be götürdüler malı 6 22 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Bir vatandaş Hem Atatürk çüyüm diyip hemde Pkk yandaşlığı yüzünden tutuklanan kişiyi savunuyorsa düpe düz ...... 9 7 Yanıtla
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