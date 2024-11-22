\'\'Safları sıklaştırın\'\' diyen Kılıçdaroğlu\'na adliye önünde coşkulu karşılama

Politika

Trump\'ın en çok güvendiği isim yarıştan çekildi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi bulunuyor.

DESTEK İSTEMİŞTİ, İSTEDİĞİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız" şeklinde bir mesaj yayınlayarak partililerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, adliye önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan kalabalık nedeniyle Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler adliye binasına girmekte zorlandı.

ÖZEL VE YAVAŞ DA GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi. Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Ayşe Ateş de kendisine dava sürecinde destek veren Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.

DAVANIN GEREKÇESİ NEYDİ?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini 'Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı. Söz konusu davanın 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtilmişti.