Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler - Son Dakika
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Politika

Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Tören sırasında atanması yapılan hakimlerle şakalaşan Erdoğan'ın sözleri gülümsetti.

30.01.2025 18:17  Güncelleme: 18:34
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende güldüren diyaloglar yaşandı.

ERDOĞAN ADAŞINA TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura törenindeZonguldak Ereğli Savcılığı'na seçilen Recep Tayyip Pektaş'la şakalaştı. "Benden isim hakkı talep ettin mi?" diyen Erdoğan'ın "İsim hakkını isteriz" ifadeleri güldürdü.

"ULA BİZDEN İZİN ALDUN MU?"

Memleketi Rize'ye atanan hakime de takılan Erdoğan, "Yakup nerede? Rize'ye gidiyor, ne yapacağız? Ula bizden izin aldun mi?" sözleri de izleyenleri gülümsetti.

Hakimler Kura Töreni\'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan gülümseten ifadeler

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Son Dakika Politika Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Burak üstün:
    ülkede adalet adına bişey kalmadıki malesef Mustafa Kemalin kurduğu ülke kimlerin elinde 240 105 Yanıtla
    Kadir Can:
    Tek partili adaletten bahsetmiş cehape o dönemden sonra yönetememiş ötede ağla hadi burrrakk 2 3
    Kimyasalci:
    o put arkadaş ne biraktiki ülke yaranina 1 3
    fkıdkfkf:
    adaletin olduğu dönemlerde kürtçe konuşamazdık başörtü ile gezemezdik hastanede rehin kalırdık 0 1
  • Kingsman:
    akp genel başkanın atadığı kuradan adalet beklenir mi ? 195 62 Yanıtla
    Adem Akpinar:
    Google ye moğultay diye yaz bak ne çıkıyor ondan sonra konuş 0 4
  • Hakan Kosar:
    çatlayın vatan hainleri daha çoookkk izlersiniz reisi 49 163 Yanıtla
    kahraman yoldaş:
    ekepe oyu yuzde 3 mağarnacı ekepe kalmadı 2 1
  • B BAYRAKTAR:
    Rabbim de biran önce atama yapsada ( Amin)… “ Ezan okununca müziği kapatmak için normal adımla gidip müziği kapatıyorum. Ama bunun sesini duyunca koşarak gidip direkt fişi çekiyorum” Okadar gına geldi… 128 56 Yanıtla
  • mehmet:
    fetonun savcıları hakimleri polisleri nasıl kaçtıysa yada içeri girdiyse sıra bunlarada gelecek onun bunun adamı degil TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ADAMI HİZMETKARI OLACAKSINIZ 116 40 Yanıtla
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