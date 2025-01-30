Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende güldüren diyaloglar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura törenindeZonguldak Ereğli Savcılığı'na seçilen Recep Tayyip Pektaş'la şakalaştı. "Benden isim hakkı talep ettin mi?" diyen Erdoğan'ın "İsim hakkını isteriz" ifadeleri güldürdü.
Memleketi Rize'ye atanan hakime de takılan Erdoğan, "Yakup nerede? Rize'ye gidiyor, ne yapacağız? Ula bizden izin aldun mi?" sözleri de izleyenleri gülümsetti.
Son Dakika › Politika › Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler - Son Dakika
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