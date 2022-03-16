Hakkari'de 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim töreni - Son Dakika

Hakkari'de çeşitli tarihlerde şehit olan 21 güvenlik korucusunun ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, valilik toplantı salonundaki törende bir araya geldiği şehit yakınlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Şehit güvenlik güçlerinin kentte güven ve huzur ortamının sağlanmasında büyük katkısı olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Hakkari'nin Türkiye'de en çok şehit verilen illerinden başında geldiğini söyledi. Vali Akbıyık, "370'e yakın güvenlik korucusu şehidimiz var, vatandaşlarımız var. Yine burada binlerce asker, jandarma ve polis şehidimiz var. Bizler, çocuklarımız, ailelerimiz daha iyi şartlarda hayatını sürdürmesi, daha iyi eğitim alması, daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu olması için bu şehitler verildi. Şehit olmak herkese nasip olmaz. Sizler şehitlerimizin devlete emanetisiniz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, bizler, polisimiz, jandarmamız şehit yakınlarının en iyi şartlarda hayatlarını sürmesi için her zaman onların yanındadır" dedi.

Daha sonra şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim eden Vali Akbıyık, çocuklarla yakında ilgilenerek kitap ve oyuncak hediye etti. - HAKKARİ