Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak - Son Dakika
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Politika

Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı ve hakkında siyasi yasak talep edildiği davanın duruşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmayacağı belirtilirken; ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın duruşmada yerini alacağı belirtildi.

21.11.2024 14:02  Güncelleme: 14:27
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmaya bizzat katılacak.

İMAMOĞLU YER ALMAYACAK

Duruşmaya, Kılıçdaroğlu'nun eşi ve çocuklarıyla birlikte katılacağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yanlarında olacağı belirtilirken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya gelmeyeceği ifade edildi.

İmamoğlu'nun Almanya'daki bir panel nedeniyle yurtdışında olacağı için duruşmaya katılamayacağı belirtildi.

İMAMOĞLU YARGILANIRKEN KILIÇDAROĞLU DA ALMANYADAYDI

Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı dava sırasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması tartışmalara neden olmuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

26 Kasım 2014'te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaretle" suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsi ve hakkında siyasi yasak kararı isteniyor.

Kılıçdaroğlu söz konusu konuşmasında "17 ve 25 Aralık'ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM'de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin, diyor. Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi bu mudur? Senin görevin başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını korumaktır. Yayın yasağı getirerek kimlere arka çıkıyorsun sen?" ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu\'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deutschland:
    her hancerin bir vebali olacak İmamoğlu yükseklerden uç bakalım seni oraya getirene yaptığın vefasızlığı sen bu halka da yaparsın 8 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bay Kemal'i özledik:)) 7 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ama davayi acan imamoglu ?? 0 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Besle kargayı oysun gözünü atasözü 0 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    tiplere baksana 0 0 Yanıtla
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