"Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt - Son Dakika
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Politika

"Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt

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Ardahan'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. "Halka inip sorunlarını dinlemeniz lazım" diyen vatandaşa Özel'in yanıtı sert oldu.

05.01.2025 21:17
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da temaslarda bulundu. Göle ilçesini ziyaret eden Özel, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"HALKA İNİP SORUNLARINI DİNLEMENİZ LAZIM"

Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahseden vatandaş, "Ekonomik olarak bizim tek bağlı olduğumuz yer hayvancılık. Halka inip halkın sorunlarını dinlemeniz lazım." dedi. Özgür Özel'in susturmaya çalıştığı vatandaş, "Yeni politikalar üreteceksiniz. Canınızı sıktım kusura bakmayın. Biz sizi yıllarca dinlemişiz siz de bizi 2 dakika dinleyin." yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKAN KONUŞUYOR DİNLESENE"

Sinirlenen CHP lideri, vatandaşa tepki gösterdi. Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı? Genel başkan konuşuyor dinlesene" dedi.

"Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel\'den sert yanıt

Özgür Özel, Politika, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt - Son Dakika
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