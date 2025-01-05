"Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel\'den sert yanıt

Politika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da temaslarda bulundu. Göle ilçesini ziyaret eden Özel, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"HALKA İNİP SORUNLARINI DİNLEMENİZ LAZIM"

Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahseden vatandaş, "Ekonomik olarak bizim tek bağlı olduğumuz yer hayvancılık. Halka inip halkın sorunlarını dinlemeniz lazım." dedi. Özgür Özel'in susturmaya çalıştığı vatandaş, "Yeni politikalar üreteceksiniz. Canınızı sıktım kusura bakmayın. Biz sizi yıllarca dinlemişiz siz de bizi 2 dakika dinleyin." yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKAN KONUŞUYOR DİNLESENE"

Sinirlenen CHP lideri, vatandaşa tepki gösterdi. Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı? Genel başkan konuşuyor dinlesene" dedi.