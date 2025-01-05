CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da temaslarda bulundu. Göle ilçesini ziyaret eden Özel, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahseden vatandaş, "Ekonomik olarak bizim tek bağlı olduğumuz yer hayvancılık. Halka inip halkın sorunlarını dinlemeniz lazım." dedi. Özgür Özel'in susturmaya çalıştığı vatandaş, "Yeni politikalar üreteceksiniz. Canınızı sıktım kusura bakmayın. Biz sizi yıllarca dinlemişiz siz de bizi 2 dakika dinleyin." yanıtını verdi.
Sinirlenen CHP lideri, vatandaşa tepki gösterdi. Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı? Genel başkan konuşuyor dinlesene" dedi.
Son Dakika › Politika › 'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?