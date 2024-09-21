Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım! - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir-Alsancak'ta meydana gelen elektrik faciası hakkında açıklamalarda bulundu. Hamza Dağ," "Alsancak'ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım, suçu başkasında bulmazdım, vicdani sorumluluğu üstüme alırdım" ifadelerini kullandı.

21.09.2024 13:52  Güncelleme: 14:18
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İzmir- Alsancak'ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği olay hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Alsancak'ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar 'vicdani sorumluluğu üstüme alırım' derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar" dedi.

Habertürk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: " İzmir'deki 'Elektrik Faciası'nda ben Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım" dedi.

"YÜKÜN ALTINA GİRİP NASIL ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2024 seçimlerinde CHP seçmeninden oy aldığını söyleyen Dağ, "Bir yere aday oluyorsunuz ve bu şehir CHP'nin güçlü olduğu bir şehir. Orada CHP'nin oy gücü var ama yavaş yavaş kaybediyor. Buna rağmen hem toplumdan aldığım pozitif dönüşler var hem de oy oranı ve ilçe ilçe dağılıma bakıldığında CHP tabanından oy aldım. Onlar da vermeselerdi bu kadar oy almazdım. İYİ Parti'nin oyu daha çok CHP'ye, bir kısmı bize geldi. CHP'ye oy verenlerin bir kısmı da ideolojik olarak çok CHP'li demek de doğru değil. 6 aydır bunu yaşıyorum, seçimi kazanacağız, kazandığınızda zafer edasıyla değil yükün altına girip nasıl çıkacağımı düşünüyordum. Başkan olsaydım bu yaz, İzmir'in en büyük meselesi trafik, bu yaz üç-dört alt geçidi millet tatildeyken bitirme sözüm vardı. Onun için çalışmayı hemen başlatacaktım." dedi.

"MUHALEFETİN KRONİK SORUNLARINDAN BİRİSİ ERKEN SEÇİM İSTEMESİDİR"

Muhalefetin erken seçim konuşmalarını bırakması ve belediyelere odaklanması gerektiğini öneren Dağ şu ifadeleri kullandı: "Gerekçesi 2,5 yıl sizden 2,5 bizden. Siyaset böyle yapılmaz. Şu anda demokrasiyle seçilen bazı ülkelerde 4, bazı ülkelerde 5 yıl. Bize millet yetki vermiş. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Sen kimin adına bana 2,5 yıl verip kendine 2,5 yıl ayırdın? Yerel seçim geçti, karşılığınız düştü. Fransa'da Macron toplumsal karşılığını kaybetti diye seçime mi gidilir? Böyle bir gerekçe olur mu? Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021'de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Erken seçim mitingleri yapıldı, biz zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti. Herkes planını yaparken bu seçim dönemlerine göre yapıyor. Bu yüzden bir gelenek haline getirmek yanlış… Ne olursa olsun iki, üç yılda seçim yapılan ülke istikrarsız olur. Bir geleneği başlatmak da doğru değil. AK Parti'nin millette unutturduğu erken seçimdir. Koalisyon hükümetlerinde erken seçim hep ihtimaldi. Bu dönemde unutulanı hatırlatmak ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun."

"BELEDİYELERE KONSANTRE OLSUN"

Hamza Dağ'ın diğer açıklamaları şöyle: "Ben ülke açısından bütün siyasi partiler açısından bu Anayasa mevzusunu gündem de olmasının ve tartışılması müzakere edilmesinin faydalı olduğunu görüyorum. İlk dört madde mevzusu böyle bir tartışma gereksiz bir tartışma. HÜDA Par ittifak içerisinde yer almıştır ama HÜDA Par hiçbir zaman siyaseti itibariyle bizim siyasetimize yön verme ihtimalli söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ittifakı içerinde olan normaldeittifak olarak ittifak protokolüiçerisinde değil ama oy verme yönünde ittifak içine olan HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin siyasetini etkileme durumu var. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021'de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi, yok değiştik değişim falan diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi tam statüko. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleri bunlara açık değil. Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun."

Hamza Dağ\'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!

Hamza Dağ, Alsancak, AK Parti, Politika, Hadise, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Nuri Varol:
    çorlu tren kazası soma maden faciası kim üzerine alınıp sorumluluk alıp istifa etti . 78 4 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca:
    ülkeyi yönetirken neyi üstünüze aldinizki bunu alacaksınız ya sabır 72 7 Yanıtla
  • mürsel sarıteke:
    Alırdın tabi, inandık bizde. 62 6 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    son 22 yılda madende tren kazalarinda vs kaç kişi öldü kim sorumluluk aldi 52 5 Yanıtla
  • Deutschland:
    tabi canım en son örnek atamalardaki yanlış tuşa basıp iptal olan öğretmen atamaları da üzerine alıp sorumlulugu alıp istifa ederdin demi 44 4 Yanıtla
  • Umut Toy:
    Boş yapma bu güne kadar olan hangi facialarda yada olaylarda sorumluluğu üzerinize aldınız. Hep suçu müdür, mühendis yada çalışanlarda buldunuz. O yüzden vicdanlı insan imajıyla oy toplama işlerinden vazgeç yemezler. Deprem buna en büyük örnek 42 4 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Bitmediniz halkın alım gücünü düşür, fakirleştir, hırsızlık yolsuzluk fuhuş bu sebepten arttı işçiyi, memuru, emekliyi, bordrolu çalışanları bitirdiniz hayvancılığı, tarımı bitirdiniz bunları neden üzerinize almıyorsunuz 37 4 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    23 yıldır ülkeyi yönetiyor sunuz. sormazlarmi şu ana kadar neyin sorumluluğunu aldınız. her msubeti dış güçler ile CHP ye bagladimiz 31 3 Yanıtla
  • Emre özenç:
    Çorlu da Soma da aldığınız gibi değil mi.Suratlarinız kösele oldu artık ne yalan söyleyeceğiniz sasirdiniz 27 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Salıverin küçük enişte çok pis gaza geldi:)) 22 3 Yanıtla
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