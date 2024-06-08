\'\'Hançerlendim\'\' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor

Politika

Milliyet 'in haberine göre CHP'li bir milletvekilinin ziyareti sırasında İmamoğlu "Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) benim başımın tacı. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi bittikten sonra gelip Ankara'da Kemal Bey ile yemek yemek istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurultayında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim." sözleriyle isim vermeden işaret ettiği İmamoğlu, "Hançer" gerilimi sonrası parti kulislerine göre Ankara 'ya gitmeye hazırlanıyor.

CHP'de 2023'teki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan sonuçların ardından partideki "değişim" talebini ilk kez dillendirerek sürecin ilerlemesinde kritik rol üstlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında CHP'deki değişim süreciyle ilgili kurultayda da yaptığı "Hançerlendim" sözlerini hatırlatarak "Ben boşuna hançerlendik demiyorum. Sağduyuyla oturup tartışmak varken, partinin yetkili organlarında bunu tartışmak varken niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor?" demişti.

İmamoğlu ise konuyla ilgili "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." ifadelerini kullanmış, Kılıçdaroğlu'nu aramasına karşın görüşemediklerini, en son olarak Ramazan Bayramı'nda ulaşabildiğini söylemişti.