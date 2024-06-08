''Hançerlendim'' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor - Son Dakika
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Politika

''Hançerlendim'' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor

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CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun kurultayda ve kısa süre önce bir canlı yayında "Hançerlendim" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu, Ankara'ya giderek Kılıçdaroğlu ile görüşmeye hazırlanıyor. CHP'li kaynaklar da görüşmeyi doğrularken İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu hakkında "Başımın tacı" dediği öne sürüldü.

08.06.2024 20:58  Güncelleme: 21:38
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CHP'de 2023'teki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan sonuçların ardından partideki "değişim" talebini ilk kez dillendirerek sürecin ilerlemesinde kritik rol üstlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

"BAŞIMIN TACI"

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurultayında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim." sözleriyle isim vermeden işaret ettiği İmamoğlu, "Hançer" gerilimi sonrası parti kulislerine göre Ankara'ya gitmeye hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre CHP'li bir milletvekilinin ziyareti sırasında İmamoğlu "Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) benim başımın tacı. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi bittikten sonra gelip Ankara'da Kemal Bey ile yemek yemek istiyorum." dedi.

Parti kaynağı, Kılıçdaroğlu'nun ziyarete olumlu yaklaştığını belirtirken Ankara'da yapılacak görüşmenin tarihinin tam olarak netleşmediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında CHP'deki değişim süreciyle ilgili kurultayda da yaptığı "Hançerlendim" sözlerini hatırlatarak "Ben boşuna hançerlendik demiyorum. Sağduyuyla oturup tartışmak varken, partinin yetkili organlarında bunu tartışmak varken niçin böyle bir talep birdenbire patlıyor?" demişti.

İmamoğlu ise konuyla ilgili "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." ifadelerini kullanmış, Kılıçdaroğlu'nu aramasına karşın görüşemediklerini, en son olarak Ramazan Bayramı'nda ulaşabildiğini söylemişti.

\'\'Hançerlendim\'\' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Hançerlendim'' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba: bunlar daha kendi içlerinde anlaşamıyor ülke yönetmeye talipler allah reise güç versin bunlara kalırsak maaş ödenmez fabrikalar kapanır benden demesi şuan her yerde fabrika inşaatı var reis sağ olsun 13 6 Yanıtla
  • ömer özdaş: Yıkama yağlamaya gidiyo 10 4 Yanıtla
  • Bülent Tan: iyiki hançerlemlker işte 1 nci parti olduk. senimi eğlendiriyoruz kk 0 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Biri şu hançeri bir daha vursun :) 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Bezci: Seçım kaybetme şampiyonusun ne hançeri? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ''Hançerlendim'' gerilimi sonrası Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk kez buluşuyor - Son Dakika
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