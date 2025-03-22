Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika
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Politika

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

ORC Araştırma'nın 30 büyükşehirde yaptığı ankete göre, CHP 16 büyükşehirde AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti oldu. AK Parti ise 13 büyükşehirde en fazla oyu aldı. DEM Parti ise bir büyükşehirde birinci sırada yer aldı.

22.03.2025 15:57
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ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği kapsamlı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Seçmenlere yöneltilen "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi dengelerde önemli değişikliklerin yaşandığını ortaya koydu.

16 İLDE CHP, 13 BÜYÜKŞEHİRDE İSE AK PARTİ ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, CHP 16 büyükşehirde AK Parti'den daha fazla oy alarak birinci parti konumunda... AK Parti ise 13 büyükşehirde en fazla oyu alarak ipi göğüsledi. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise DEM Parti'nin sadece bir büyükşehirde birinci parti konumunda olması oldu.

CHP'nin birinci olduğu büyükşehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale.

AK Parti'nin birinci olduğu büyükşehirler: Bursa, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Ordu, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

DEM Parti'nin birinci olduğu büyükşehir: Mardin.

İşte 30 büyükşehirde partilerin oy oranı;

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

DEM Parti, AK Parti, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • mehmet erdem:
    CEHAPE kendi içinde bir birini yiyor, parmaklar Erdoğan'ı gösteriyor, Rabbim zalimlere fırsat vermesin 256 426 Yanıtla
    Suat Koca:
    Bu algıcılar aynı oyunları daha önce çok yaptı ama reis az bile yapıyor bunlara 11 19
    hasan edizel:
    araştırma şirketi akepeli çok heveslenme 9 10
  • MeMento Mori:
    Reis seçimi kaybetsede gitmez tüm yetkileri tek adama vermeden önce düşünecektiniz geç kaldınız artık başkanlık sistemi var . 149 266 Yanıtla
    metin Celik:
    Anlamadigin islere burnunu sokma 5 5
  • yobaz deşen:
    hala bu siyasal badem yağlarına oy verenler var 216 106 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    CHP 16 AK Parti 13 ya.. emin olun bu piyasaya açıklanan.. emin olun bu CHP 20 o parti 9. O partiye oy verenlerde anladı artık.. kendisine 24 yıldır hiç bir fatura ödemeden kira ödemeden daha doğrusu hiç bir masraf ödemeden 50 bin zam yaptı millete 1-2 bin 188 98 Yanıtla
    Suat Koca:
    Yav bi bitmediniz gece gündüz klavye algısından 6 1
  • Serkan Güngör:
    sallama . 122 34 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Yahu Ne iğrenç zamanda yaşıyoruz... Büyükşehirler diyor Edirne Kırklareli Çanakkale yazıyor.. ahlaksız sınız tek kelimeyle Vatandaş Düşmanı sınız 132 22 Yanıtla
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