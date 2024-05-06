31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak

Politika

Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını basın mensuplarına duyurdu. Yener, "Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır." dedi.

3 İLÇE 4 BELDEDE TEKRAR SANDIKLAR KURULACAK

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNE KATILIMDA EN DÜŞÜK DİYARBAKIR, EN YÜKSEK MANİSA

Yapılan seçimlerde katılımın en düşük olduğu büyükşehir belediye başkanlığı yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar oldu.

Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu.

SEÇİME KATILIM ORANLARI

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80,09 olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNE KATILIM

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78.12 olarak gerçekleşmiştir

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14, büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.

BELEDİYE SEÇİMLERİNE YÜZDE 78 KATILIM

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.

51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İyi Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.

919 İLÇEDE AK PARTİ, 314 İLÇEDE İSE CHP KAZANDI

919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İyi Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2'de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır

YENER'DEN SEÇİMDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

YSK Başkanı Yener, "Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, il ve ilçe seçim müdürlüklerimize, sandık görevlilerine çeşitli kademelerde görev alanlara paydaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, tüm güvenlik güçlerimize ve belediyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son seçimlerini 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine, kurulumuzda yer alan siyasi parti temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Gerçekleşen seçimlerin ülkemize siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere katılımından dolayı tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.