Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Haniye ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak "Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

31.07.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesi savaşın bölgesel olarak yayılma ihtimalini gündeme getirirken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

HANİYE İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden İsmail Haniye ile birlikte çekildiği bir fotoğraf ile kağıda yazdığı notu paylaşan Demirtaş, "Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır" ifadelerini kullandı.

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Demirtaş'ın notunda şunlar yer aldı; "Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır. Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aşalı çok oldu. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Selahattin Demirtaş, İsmail Haniye, Filistin, Kurban, Tahran, Edirne, Gündem, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdullah Kara: Senin sahiplerin yapmış zaten neyin algısını yapıyorsun 91 99 Yanıtla
    Mustafa Akhan: Ya senin sahiplerinse 93 41 ferhat eser: abdullah annenin sahibide benim 42 58 ferhat eser: yaprak emicisi abdullah 39 39 Mustafa Akhan: Ferhat eser adamsın 24 22 Abdullah Çelik: Ferhat banada pasla 12 23
  • V. A.: 2 terörist lider 7 63 Yanıtla
  • Alper Elma: yaw hehe cici çocuk gibi gözükme 17 39 Yanıtla

15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement