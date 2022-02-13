Hasip Kaplan'dan 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya tepki: Kürt düşmanı ittifak - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla dün akşam 6 partinin liderleri kritik bir toplantıya imza attı. Gündem yaratan zirve 5 saatten fazla sürerken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda nihai istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıya HDP'nin çağrılmaması ise tartışma yarattı.

"HDP'Yİ YOK SAYAN TÜRKİYE'YE NASIL BİR GELECEK VADEDECEK?"

HDP kanadından art arda tepkiler yükselirken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AK Parti ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur" dedi.

"YARINLAR KURUCU ORTAK İRADENİN OLACAK"

Sancar'ın ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da toplantıya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" sözleriyle tepki gösterdi.

HASİP KAPLAN'DAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

6 muhalefet liderinin tarihi zirvesine HDP adına tepki gösteren bir başka isimse eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan oldu. Twitter hesabından birbirinden sert paylaşımlarda bulunan Kaplan, liderlerinin fotoğrafını önce "Kürt Düşmanı İttifak" notuyla sonra ise "90'ların Fotoğrafı gibi..!" diye paylaştı.