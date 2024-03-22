Hatay\'da Lütfü Savaş\'a saldırı

Politika

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31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kalırken başkan adaylarının seçim çalışmaları da devam ediyor. CHP'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde vatandaşlar buluştu. Burada konuşma yaptığı sırada Savaş saldırıya uğradı.

ÜSTÜNE GİTMEYE ÇALIŞTI

Lütfü Savaş konuşma yaptığı esnada sahneye fırlayan bir kişi, Savaş'ı iterek sahneden aşağı düşürdü. Daha sonra yere düşen Savaş'ın üstüne gitmeye çalışan saldırganı diğer partililer engelledi. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, Savaş'ın Facebook üzerinden yaptığı canlı yayına da yansıdı.

DURUMU İYİ

Saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Lütfü Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

İşte saldırının gerçekleştiği o anlar: