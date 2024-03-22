31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kalırken başkan adaylarının seçim çalışmaları da devam ediyor. CHP'nin Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesinde vatandaşlar buluştu. Burada konuşma yaptığı sırada Savaş saldırıya uğradı.
Lütfü Savaş konuşma yaptığı esnada sahneye fırlayan bir kişi, Savaş'ı iterek sahneden aşağı düşürdü. Daha sonra yere düşen Savaş'ın üstüne gitmeye çalışan saldırganı diğer partililer engelledi. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, Savaş'ın Facebook üzerinden yaptığı canlı yayına da yansıdı.
Saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Lütfü Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.
İşte saldırının gerçekleştiği o anlar:
Son Dakika › Politika › Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Konya'nın Ilgın ilçesinde bir dizi programa katıldı. Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın gelişimi ve potansiyeli hakkında konuşarak, son 21 yılda yapılan yatırımları ve destekleri vurguladı. Ayrıca, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar vatandaşlarla istişareyi ve iletişimi ön planda tutacaklarını belirtti ve birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacağına inandığını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilen 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini açıkladı. Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için yeni sosyal hizmet modellerini hayata geçirdiklerini ve desteklerini sürdürdüklerini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Tarıkdaroğlu, teşkilatın sahada çalışmasının önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik örneğini ve İstanbul ekibinin Türkiye'yi yönettiğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'da depremzede vatandaşlarla iftar yaptı. Bakan Bayraktar, konutların hızlı bir şekilde yapılacağını ve devletin vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde, soruşturmanın CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşündüğünü belirtti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili süreci anlattı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Tekin, Burdur'da yapılan ziyaretler ve toplantılar sonrasında vatandaşlara seslenerek, eğitim-öğretim konularında yapılan çalışmaları değerlendirdi ve belediye seçimlerinde destek sözü verdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi. Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.
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