CHP, Hatay\'da Lütfü Savaş\'ı yeniden aday gösterdi

CHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Deprem sonrası yaşanan yıkımda eleştiri oklarının çevrildiği Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi dikkat çekti. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, geçtiğimiz aylarda bir televizyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." sözlerini getirdi." sözlerini akıllara getirdi.

CHP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda 3'ü büyükşehir 4 ilde belediye başkan adaylarını belirledi. CHP PM, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle Belediye Başkanı Lütfü Savaş da eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

ÖZGÜR ÖZEL, "ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." yanıtını vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Bugün açıklanan CHP PM'nin kararında ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeninden aday gösterilmesi dikkat çekti.

Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde büyük yıkım yaşanmıştı. Yıkımların en çok etkilediği il ise Hatay olmuştu. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ise en fazla yıkımın yaşandığı yer olarak kayıtlara geçmişti.