 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi tepkilere neden oldu. Vatandaşlar Hatay'ın depremde yerle bir olmasına dikkat çekerken CHP'den yapılan açıklamada "Lütfü Savaş'ın geri çekilme durumu söz konusu değildir." denildi.

11.01.2024 - 13:15,  Güncelleme: 13:43
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Hatay'da vereceğimiz karar tarihi olacak" sözlerinin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden Savaş'ın aday gösterilmesi tepki çekerken CHP'den açıklama geldi. Açıklamada, Savaş'ın geri çekilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

YENİDEN ADAY OLMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

"SAVAŞ'IN GERİ ÇEKİLME DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tepkilerin ardından CHP'den yapılan açıklamada "Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız partimizin yetkili organları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aday olarak açıklanmıştı. Lütfü Savaş'ın geri çekilme durumu söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması konusunda CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız (Lütfü Savaş) gereken her türlü fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir." denildi.

SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: SÖZ VERİYORUM

Savaş ise adaylık ilanının ardından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İlk Genel Başkanı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan partim Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilmekten büyük onur duydum. Başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere, Kıymetli MYK ve PM Üyelerimize, Milletvekillerimize, Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki ile İlçe Başkanlarımız ve Yöneticilerimize, Kadın ve Gençlik Kolları'nda görevli kardeşlerime ve değerli Partililerimize teşekkürlerimi sunarım.

Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Kıymetli Hemşehrilerim;

Tarihin en büyük depremlerinden olan 6 Şubat depremleriyle gerçekleşen afette yaşadığımız acı kayıplar ve büyük yıkımlar her birimizi tarifsiz üzüntüye boğmuş, bununla beraber yeniden toparlanma ve ayağa kalkma azmimize, çalışmamıza çok büyük güç vermiş, tüm renklerimizle dayanışmamızı ve şahsi meselemiz Hatay'a olan bağlılık ve aidiyet duygumuzu doruğa taşımıştır. Şehrimizde zor şartlarda yaşamaya devam eden ve şehir dışında olup kalbi Hatay'da atan tüm hemşehrilerime söz veriyorum; yaşadığımız tüm acılara rağmen kadim şehrimizde yine aynı sofralarda tüm renklerimizle buluşacağız. Önümüzdeki tek hedef, bilimin ışığında, yüksek azimle, yorulmadan bir ve bütün olarakşehrimizi güvenle geleceğe taşımak olacaktır."

Hatay\'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP\'den Lütfü Savaş açıklaması
YORUMLAR (4)
  • Hamdi Çankaya: Halkın ne dediğine kulağını kapatanlar sandıkta gereken cevabı alacaktır diyorum başka da bir şey demiyorum. Yanıtla 87 3
  • Kasim Ozdal: Of of Atatürk ile başladın mı konuşmaya oylar kesin malum kesimden Yanıtla 28 11
  • Ozay Metin: Kasim Ozdal bu ülke sen ve senin gibi zihniyetler yüzünden bu halde diğer tarafada oyların hangi kesimden geldiği belli ozaman 12 13 yaşındaki kız çocuklarını evlendiren ve ses çıkarmayanlar, yurtlardaki istismarcılar ve onlara ses çıkarmayanlar diyebilirmiyiz. İyikide onlardan değilde ATATÜRK çüyüm. Yanıtla 14 23
  • Ahmet Demir: enkaza dönmüş şehri enkaza çevirenler tekrar aday burası Türkiye koltuk tatlı Yanıtla 18 5

Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması - Son Dakika


14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18
Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

Son Dakika
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 15:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement