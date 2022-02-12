HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, davet ettiği beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.

YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Altı parti genel başkanının yuvarlak masa etrafındaki tarihi toplantısında iki önemli konunun öne çıkması bekleniyor. Altı partinin genel başkan yardımcılarının uzun süredir üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ülkenin yaşadığı ekonomik kirizin liderler zirvesinin ana gündemini oluşturacağı belirtiliyor.

"YARINLAR KURUCU ORTAK İRADENİN OLACAK"

Altı muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye Halkların Demokratik Partisi (HDP) liderlerinin davet edilmemesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" dedi.