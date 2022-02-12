Üye Girişi
HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz - Son Dakika

HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz

12.02.2022 23:51
HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi. HDP'nin yer almadığı davete, HDP'den ilk tepkiyi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya verdi. Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Ahlatlıbel'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, davet ettiği beş siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı.

YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Altı parti genel başkanının yuvarlak masa etrafındaki tarihi toplantısında iki önemli konunun öne çıkması bekleniyor. Altı partinin genel başkan yardımcılarının uzun süredir üzerinde çalıştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ülkenin yaşadığı ekonomik kirizin liderler zirvesinin ana gündemini oluşturacağı belirtiliyor.

HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz

"YARINLAR KURUCU ORTAK İRADENİN OLACAK"

Altı muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye Halkların Demokratik Partisi (HDP) liderlerinin davet edilmemesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" dedi.

HDP'den 6 liderin bir araya ilişkin ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı 6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
YORUMLAR
500

İYİ Parti, CHP, HDP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 00:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'den 6 liderin bir araya gelmesine ilk yorum: Kürtsüz milletin ittifakı olamaz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement