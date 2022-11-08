HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuştuklarını anlattı - Son Dakika
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HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuştuklarını anlattı

08.11.2022 13:47
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuştuklarını anlattı

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, AK Parti'nin kendilerine anasayadaki başörtüsü düzenlemesiyle ilgili yaptığı ziyaret hakkında konuştu. Sancar, HDP'li heyetin AK Parti'ye temel ilkeleri hakkında bilgi verdiğini anlattı.

AK Parti heyetinin anayasadaki başörtüsü düzenlemesine ilişkin HDP'ye ziyarett bulunması, tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyareti normal karşıladığını ifade ederken, HDP cephesinden de konuya ilişkin yorum geldi.

"BİZİM İLKELERİMİZ BELLİ"

Grup toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, AK Partili heyete ilkelerini hatırlattıklarını belirterek, " Adalet Bakanlığı'nın başkanlığında AKP heyeti grubumuzu ziyaret etti ve kıyamet koptu. Bakalım bu kıyamette neler var. Neden bu kadar fırtına koparılıyor. Ardından spekülasyonlar başladı. Görüşmenin konusu belli. AKP heyeti başörtüsü meselesiyle ilgili teklifi anlatmak ve destek istemek için diğer partiler gibi bizim partimizi de ziyaret etti. Görüşmeyi yürüten arkadaşlarımız da kendilerine temel ilkelerimizi hatırlattı ve bu teklifi eş başkanlar aracılığıyla kurullarımıza taşıyacağımızı belirtti. Buraya kadar sorun var mı? Sorun var diyor bazıları. Bizim ilkelerimiz belli" dedi.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuştuklarını anlattı

"DEMOKRATİK İŞLEYİŞİ ESAS ALAN BİR PARTİYİZ"

Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler demokratik işleyişi esas alan bir partiyiz. Elbette bize gelen bir teklifi kurullarımızda tartışmadan görüş açıklamayız. Eş başkanların dahi kurul kararı olmadan bir konuda bağlayıcı bir karar açıklaması geleneğimizde yok. Bizler açısından karmaşık bir durum yok. Asıl karmaşa başkalarının kafalarında ve zihniyetlerinde. "

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Son Dakika Politika HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tartışmalı görüşmede AK Parti ile konuştuklarını anlattı - Son Dakika


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