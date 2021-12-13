HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar - Son Dakika

HDP'nin Kars eski Belediye Başkanı ve eski milletvekili Ayhan Bilgen, Habertürk TV'te Muharrem Sarıkaya'nın sunduğu programa katıldı. Canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Bilgen, HDP ile yollarını ayıracağını söyledi.

"BEKLENTİYE CEVAP VERECEĞİZ"

"HDP'den ayrıldınız mı?" sorusuna yanıt veren Bilgen, "Değerlendiriyorum. Çok uzak olmayan bir tarihte o beklentiye cevap vereceğiz. HDP'ye bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim. Tam bir genel başkanlık olarak değil ama yeni bir süreç işlenecek. Bir siyasal arayış arıyoruz. 7 Haziran akşamının okumasında hata vardı. AK Parti tek başına iktidar olamadı. O gece deklere edilen ifadeler ortak tutumla yapılmadı. 1 Haziran'a giden süreç siyasetin tükenmesinden dolayı oldu. Kasım ayında arkadaşlarımız tutuklandı." ifadelerini kullandı.

"VAHİM HATALAR YAPILDI"

Bilgen HDP'den kopuşuna ilişkin soru üzerine "7 Kasım'dan 1 Haziran'a giden süreçte vahim hatalar yapıldı" ifadesini kullandı.