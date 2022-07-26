HDP'li Beştaş: CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadı - Son Dakika
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HDP'li Beştaş: CHP, siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadı

26.07.2022 20:14

HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, CHP'nin TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "Biz CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, CHP'nin TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "Biz CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız" dedi.

Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasını değerlendiren Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını duyurdu. Beştaş şöyle dedi:

"Bizim sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşümüz nettir. Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. İletişim konusunda bir teşebbüsü olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." (DHA)

Kaynak: DHA
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