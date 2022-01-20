HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (2) - Son Dakika

'HAZIRLIK KOMİSYONU KURULDU'

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 ayrı fezlekenin görüşmeleri sonrası basın açıklaması yaptı. Bozdağ, toplantıda 2 fezlekenin müzakere edildiğini belirterek, "Sonuçta 2 ayrı fezlekenin aynı milletvekiliyle ilgili olması, aralarındaki irtibat ve dosya azlığı da göz önünde bulundurularak, Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi" dedi.