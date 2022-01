HDP'li Güzel'in fezlekesi Karma Komisyon'da (2) - Son Dakika

'HAZIRLIK KOMİSYONU KURULDU'

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 2 ayrı fezlekenin görüşmeleri sonrası basın açıklaması yaptı. Bozdağ, toplantıda 2 fezlekenin müzakere edildiğini belirterek, "Sonuçta 2 ayrı fezlekenin aynı milletvekiliyle ilgili olması, aralarındaki irtibat ve dosya azlığı da göz önünde bulundurularak, Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi" dedi.

Hazırlık Komisyonu'nun 5 üyeden oluştuğunu ve komisyona seçilen üyelerin, siyasi partilerin TBMM'deki temsil oranlarına göre belirlendiğini anlatan Bozdağ, AK Parti grubuna 3, CHP ve HDP'ye 1'er üye düştüğünü belirterek, "Üyeler komisyon başkanının çektiği kura ile belirlendi. Kura sonucuna göre AK Parti grubundan Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can İstanbul Milletvekili Abdullah Güler , CHP grubundan Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve HDP grubundan Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki komisyon üyeleri olarak belirlendi" diye konuştu.'BUGÜN İLK TOPLANTISINI YAPACAK'TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu'na, en geç 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini dile getiren Bozdağ, "Hazırlık Komisyonu'nun, ihtiyaç duyması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili kişilerle yazışma yapmasına, oradan gelecek bilgi, belge ve ek dosyaların değerlendirmelerde gözetilmesine ve raporun en geç 1 ay içinde Karma Komisyon Başkanlığı'na sunulmasına karar verildi. Hazırlık Komisyonu'nun görevi, Karma Komisyon başkanının yazılı tebliği ile başlayacaktır. Bugün yazılı tebliğimizi yapacağız. Hazırlık Komisyonu da bugün ilk toplantısını yapacak ve komisyon başkanını ve sözcüsü göreve başlayacaktır. Hazırlık Komisyonu'nun en az 1 aylık görev süresi bugünden itibaren başlayacaktır. Ona göre kalan 1 aylık sürede de Karma Komisyonu toplanarak, Hazırlık Komisyonu'nun raporlarını ayrı ayrı görüşecek, müzakere edecek ve karara bağlayacak. Her 2 ayrı dosyada da fezlekelerde dokunulmazlığının kaldırılma ya da kaldırılmaması konusunda karar verilecek" dedi.'SON SÖZ SAVUNMANINDIR'Bekir Bozdağ, Semra Güzel'in isterse Hazırlık Komisyonu'nda isterse Hazırlık Komisyonu'nun hazırladığı raporu sunması sonucunda Karma Komisyonu'nda ya da Genel Kurul'da kendisini yazılı ve sözlü olarak savunacağı gibi herhangi bir milletvekilinin de kendisinin yerine yine savunma verebileceğini kaydetti. Bozdağ, "Son söz her zaman savunmanındır. Öyle umuyorum ki Karma Komisyon 1,5- 2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak. Çalışmalarımız bugün bu çerçevede sona erdi. Gerisini hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.