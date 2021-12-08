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HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası - Son Dakika

HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası

08.12.2021 21:58
HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e Anayasa ve İçtüzük'e aykırı söz ve davranışta bulunmaktan TBMM Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e Anayasa ve  İçtüzük'e aykırı söz ve davranışta bulunmaktan TBMM Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken, HDP Grubu adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, konuşmasının sonunda kürsüden, "Kürdistan'a özgürlük" ifadesini kullandı. Verilen arada TBMM Başkanvekili Süreyya Şadi Bilgiç tutanakları kontrol ettikten sonra, Anayasa ve TBMM İçtüzük'ün ilgili maddelerini hatırlatarak, Maçin'e 3 birleşim çıkarma cezası verildiğini duyurdu. Bilgiç, HDP'li Maçin'e kürsüden savunma hakkını kullanıp kullanmayacağını sordu. Savunma hakkını kullanmayacağını söyleyen Maçin için alınan karar oylandı. Kabul edilen kararla Maçin'e Genel Kurul'a 3 birleşim katılmama cezası verildi. Maçin, kararın oylanmasının ardından Genel Kurul'dan ayrıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Maçin'e 3 birleşime katılmama cezası - Son Dakika
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