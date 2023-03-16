HDP'li Paylan: "HÜDA PAR'ın karanlık geçmişi var"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "HÜDA PAR'ın karanlık geçmişi olduğunu, bunun sorgulandığını" söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarihi bir seçim yaşayacağını, bu seçimde verilen her oyun çok değerli olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), depremzedelerin seçim işlemleri için 17 Mart gecesine kadar yeni adres beyanında bulunabileceğine ilişkin kararını anımsatan Paylan, "Bu durumdan milyonlarca yurttaşımızın haberi yok. Yeterince bilgilendirilme yapılmadı, teknik destek verilmedi. Birçok yurttaşımızın telefonu, interneti yok. Bu durumda nasıl başvuru yapılacak? Bununla ilgili tedbirlerin alınması lazım. Başvuru tarihinin mutlaka uzatılması gerekir." diye konuştu.

Paylan, adres değişikliği için başvuran vatandaşların da sıkıntı yaşadığını, sistemin kilitlendiğini, işlem yapılamadığını ileri sürdü.

"YSK neden tedbirleri almıyor, sistemi çalıştırmıyorsunuz? Depremzede yurttaşlarımızın tepkisinden, sizi cezalandırmasından mı korkuyorsunuz?" sorularını yönelten Paylan, başvuru süresinin en az 10 gün uzatılmasını ve televizyonlarda kamu spotları yayımlanmasını istedi.

Paylan, AK Parti ile HÜDA PAR arasındaki görüşmelere ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"HÜDA PAR'ın parti programı kendisini ilgilendirir. Bunlar fikir hürriyeti çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak her partinin bir geçmişi var, bu geçmişle yüzleşmek de çok önemlidir. Partilerin sözlerinden çok yaptıkları değerlendirilmelidir. HÜDA PAR'ın da karanlık bir geçmişi var, bu karanlık geçmişi sorgulanmaktadır. 1990'lardaki faili meçhullerle ilgili sorumlulukları sorgulanmaktadır. Bu konuda HÜDA PAR yetkilileri bugüne kadar bir özeleştiride bulunmamışlardır. Herkesin geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleşmeleri ve özeleştiri vermeleri esastır. Bu özeleştiriyi duymadığımız için HÜDA PAR'a olan ön yargımız da derinleşmektedir."