HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

01.03.2022 22:47
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylama ile kaldırıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylama ile kaldırıldı.

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Meclise gönderilen 2 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda görüşüldü. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel adına Genel Kurul'da yaklaşık 3 saatlik savunma verdi. Savunmanın ardından yapılan oylama ile Semra Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı. Bu karar ile Güzel'in iki ayrı dosyadan yargılanmasının önü açıldı.


YORUMLAR
500
HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:11 HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
21:43 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'nın başvurusunu kabul etti
21:39 Arda Turan, Burak Elmas'ı sinirlendirdi: Daha sorumlu davranmasını beklerdim
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 22:52:10. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement