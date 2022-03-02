HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de

02.03.2022 10:27
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

TBMM kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Gazete, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika


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